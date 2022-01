Rêvons un peu…

Et si… c’était Crest, il y a bien longtemps ?

Après tout, on trouve des fossiles de crustacés tout le long de la Drôme… On entendrait le doux roulis des vagues venant mourir sur la plage, le cri des mouettes ; on se dorerait au soleil dès le mois d’avril et peut-être que la douceur du climat adoucirait aussi l’humeur des habitants de la vallée… moins de bagarres, de polémiques… plus de compréhension, de dialogue… La vie pourrait être belle…

Bon, avec un peu de pessismisme, cela pourrait être aussi Crest dans 100 ans voire plus... Avec le réchauffement climatique, tous les scientifiques nous annoncent la montée des eaux et comme peu de politiques les écoutent, on va sans doute voir disparaître nos côtes telles que nous les connaissons actuellement et qui peut bien savoir jusqu’où la montée des eaux ira ?

Annie Liotard

Illustrations : P. Multeau

Article publié dans Le Crestois du 7 janvier 2022