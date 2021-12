Le canal en sur-Sye !

La police de l'eau exige que des travaux soient réalisés entre Aouste et Blacons, d'ici 2024, sans quoi le canal pourrait être fermé.

Voilà plus de cinq siècles que l’eau de la Gervanne s’écoule paisiblement entre Blacons et Aouste. Captée au seuil de Romezon, sur la route de Beaufort, elle est rejetée dans la Sye, 3,6 km plus loin, au pied des anciennes usines Lembacel.

Jadis utilisée par les usiniers du secteur (lire encadré ci-dessous), l’eau du canal bénéficie aujourd’hui à près de 200 utilisateurs, principalement pour irriguer jardins et potagers. Sans compter deux agriculteurs dont les exploitations dépendent de la précieuse ressource portée par le canal.

Un patrimoine industriel, agricole et culturel qui est aujourd’hui en sursis : sur injonction de la police de l’eau, les communes d’Aouste et de Blacons, qui en sont propriétaires, doivent le mettre aux normes d’ici 2024...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 24 décembre 2021