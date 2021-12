La députée Célia de Lavergne retourne au collège

Elle effectuait une visite du collège Revesz-Long avant les vacances de Noël.

Une certaine excitation se fait se sentir dans la cour du collège Revesz-Long de Crest ce vendredi 17 décembre, dernier jour avant deux semaines de vacances. C’est aussi le jour qu’a choisi Célia de Lavergne, députée En marche! de la troisième circonscription de la Drôme, pour effectuer une visite au sein de l’établissement scolaire.

En compagnie du principal Stéphane Gerland, de son adjointe Anne Sainte-Croix, du conseiller principal d’éducation François Broche et du conseiller municipal délégué à l’éducation, Thierry Guilloud, elle s’est d’abord entretenue avec Xavier Micoulet, le directeur de la section SEGPA (Section d’enseignement général et professionnel adapté, qui accueille des élèves en difficulté scolaire) et quelques professeurs...

Article publié dans Le Crestois du 24 décembre 2021