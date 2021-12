Marché de Crest : adieu Joubernon, rebonjour Archinard ?

La mairie a annoncé aux exposants que le marché du samedi retrouverait sa configuration d’avant-Covid le 8 janvier prochain, au grand dam des forains.

C’est par un courrier de la mairie daté du 13 décembre dernier et adressé «aux exposants du marché alimentaire du samedi situés sur le Cours de Joubernon» que ces derniers ont été prévenus : «suite aux échanges de la commission des foires et marchés du 18 novembre 2021 et après avis de l’équipe municipale, nous vous demandons de vous installer sur vos emplacements habituels » dès le début de l’année prochaine.

En janvier dernier, déjà, la municipalité crestoise avait voulu replacer les exposants, notamment rue Archinard, alors que ceux-ci avaient été déplacés sur le Cours Joubernon, plus aéré, au début de la crise sanitaire. Après une manifestation de forains, la Ville de Crest avait fait marche arrière mais le maire, Hervé Mariton, avait prévenu que «dès la sortie de la pandémie, le marché reprendra sa place sur le linéaire allant des Moulins jusqu’à la rue de l’Hôtel-de-Ville, et le Joubernon restera un parking ».

«La crise du Covid est donc terminée?», ironisait voilà quelques jours un exposant sur les réseaux sociaux...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 24 décembre 2021