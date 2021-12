Crest : cinq projets élus au budget participatif

Le quatrième budget participatif a dévoilé ses lauréats.

Le vendredi 17 décembre, les porteurs de projets au budget participatif étaient réunis dans la salle Tabardel pour en connaître les résultats. Cinq projets ont été choisis par les votants crestois, pour un montant global de 62700€ sur les 70000€ mis à disposition par la mairie.

Le premier projet, avec 391 votes sur 420, est celui de la réhabilitation du Drayou, porté par Rodolphe Dejour. Le sport pour tous d’Isabelle Roche et Grégory Eymauzy a reçu 276 votes. La mission zéro mégot, de Mélissa Leplat, avait eu la préférence de l’avis consultatif de l’Union des commerçants, des artisans et industriels crestois et du conseil municipal des jeunes. Elle arrive troisième avec 202 voix.

En 4e position, le marquage au sol avec des dessins devant l’école Anne Pierjean de Flora Laurent recueille 125 voix et, pour finir, le dernier projet retenu est celui d’Andrée Tronel-Andéol avec les bouches fermées... qui a convaincu 125 personnes.

Le dernier projet de Sandie Laurent-Peirin et son grill a un budget trop élevé pour entrer dans le dispositif. Il reste effectivement 7 300 € et son projet a été évalué à 17050 €.

Lors de cette réunion en mairie, le maire, Hervé Mariton, et son équipe municipale ont annoncé le début des travaux en 2022.

Corinne Lodier

Article publié dans Le Crestois du 24 décembre 2021