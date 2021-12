Un budget de rigueur pour 2022

L'équipe municipale de Crest serre la vis tout en se félicitant d'une « dynamique d'investissement maintenue ».

C’était le dernier conseil municipal de l’année. Et le lundi 13 décembre, salle Max Tabardel, au dernier étage de la mairie de Crest, tout ne s’est pas exactement passé comme prévu. La faute au Covid, qui s’est invité dans les couloirs de la municipalité et a quelque peu perturbé l’organisation puis le déroulement d’un conseil dont l’ordre du jour était particulièrement touffu avec, notamment, le gros morceau du budget 2022.

Le maire, Hervé Mariton, a d’entrée de jeu informé ses collègues de l’absence de « plusieurs cadres et agents de la ville intervenant dans le domaine budgétaire, empêchés du fait du Covid ». Des absences qui ont notamment entraîné des retards dans la délivrance de certains documents aux élus municipaux. « Ne souhaitant pas allumer de polémique », le maire a proposé aux élus de l’opposition, soit d’accepter de faire avec et de maintenir le vote du budget, soit de le reporter à un prochain conseil. Le groupe d’opposition Ensemble réinventons Crest a accepté de délibérer le soir même, se défendant, par la voix de Dominique Marcon, de vouloir alimenter la polémique et regrettant « une série de loupés dont les causes ne nous ont pas été données »...

17 décembre 2021

