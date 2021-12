Alexis Martin sacré Meilleur Apprenti Cuisinier de France !

Le jeune Saoûnien a reçu le graal des jeunes cuistots à l’école Ferrandi, à Paris.

Nous avions salué la performance du jeune Saoûnien, quand il avait remporté la finale des meilleurs apprentis cuisiniers d’Auvergne-Rhône-Alpes, le mois dernier. Mais, là, l’exploit est énorme et nous ne pouvons que l’applaudir à tout rompre !

Dans le cadre de la prestigieuse école Ferrandi, temple parisien de la gastronomie et des arts de la table, le lundi 13 décembre, devant un parterre de grands chefs étoilés pointilleux et exigeants, notre Drômois est venu à bout, et dans le temps imparti, d’un menu particulièrement élaboré et techniquement compliqué...

Article publié dans Le Crestois du 17 décembre 2021