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Plein les papilles au salon des vigneronnes

« C’est avant tout la rencontre humaine qui nous intéresse ! » Certes le vin, également. Mais comme le suggère, Constance, l’une des quatre « Matron(n)es » qui organisent depuis quatre ans le Salon des vigneronnes, il y a potentiellement derrière un (grand) vin… une grande femme.

Et elles étaient vingt-trois viticultrices cette année, samedi 3 octobre, à présenter leurs productions à la Poule à facettes. « La moitié d’entre elles sont déjà venues au salon, l’autre moitié non. On essaie de renouveler chaque année. On en repère certaines, d’autres nous contactent. Et on les rencontre au préalable. », explique Constance. Le but de ce salon est surtout de mettre en avant le travail de ces femmes, parfois invisibilisées dans la profession...

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Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026

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