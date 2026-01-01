Feux de forêts : le projet de piste retardé

La piste vise à protéger le versant nord du synclinal, entre Aouste et Chastel.

Le sujet est arrivé sur la table au détour d’une « question diverse » posée par Agnès Hatton, la maire de Saillans, lors du dernier conseil communautaire de la 3CPS (communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans), le jeudi 24 septembre. Après un été marqué par les feux de forêts dans le Diois, que devient, a-t-elle demandé, le projet de « piste DFCI » (défense des forêts contre les incendies) que la 3CPS espère voir bientôt s’étirer sur le versant nord du synclinal de Saoû, entre les communes d’Aouste-sur-Sye et de Chastel-Arnaud ?

Le projet, on s’en souvient, avait fait l’objet d’une opposition assez vive au printemps, portée par des riverains de la future piste, des naturalistes et des associations de protection de l’environnement...

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Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026