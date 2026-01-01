La mairie de Crest instaure une taxe sur les logements vacants
Cette taxe fait (presque) l'unanimité chez les élus sur le principe, mais pas sur son montant.
Le logement est LA priorité de la majorité municipale de gauche, élue à Crest en mars 2026. La deuxième adjointe, Mathilde Imer, l’a encore répété lors de la dernière séance du conseil municipal, le mercredi 30 septembre. Un conseil municipal qui a entériné l’instauration d’une taxe, à partir de 2027, sur les logements vacants, une promesse de campagne de la liste Avec, alors menée par l’actuelle maire, Athénaïs Kouidri. Pour elle, « cette taxe est un levier parmi d’autres » pour améliorer les conditions difficiles que rencontrent aujourd’hui les Crestois pour se loger...
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Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026