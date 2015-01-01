Quel futur pour l’épi-centre de Crest ?

L'État stoppe ce mois-ci une partie de la prise en charge des deux salaires.

L’espace public numérique de la ville, qui a enregistré trois mille entrées en 2025 est-il menacé ? Le sujet a été abordé lors du conseil municipal du 30 septembre : la prise en charge par l’État d’une partie des salaires des deux médiateurs numériques s’arrête à la fin de ce mois d’octobre (le financement de l’État était de 50 000 euros par an). «Une décision nationale, qui ne concerne pas que l’Épi-centre, et que je déplore », a regretté la maire Athénaïs Kouidri...

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Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026