Nette progression du nombre de vélos à Crest

Communiqué de l’association Vélo dans la ville.

Chaque année depuis 2005, le troisième mardi de septembre, l’association Vélo dans la ville organise un comptage des déplacements à vélos à Crest. Cette année, le comptage a été réalisé le 15 septembre grâce à la mobilisation des bénévoles de l’association sur les deux points habituels, en continu de 7 heures à 19 heures...

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Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026

À consulter : le bilan détaillé du comptage 2026