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Quand Marie-Rose expose dans son immeuble

La peinture est une des ses passions et, à 88 ans, elle la fait partager.

Peut-être l’avez-vous déjà rencontrée, assise sur un banc, place du Champ-de-Mars à Crest, tricotant, parlant avec quelque lycéen ou quelque passant... Marie-Rose, 88 ans, habite dans un appartement près du Champ-de-Mars. Alors, souvent, dans la soirée, pour la fraîcheur du soir, l’été, pour rompre sa solitude, elle descend quelques marches... Marie-Rose tricote... pour le Secours catholique, brode, peint...

Au fil des mois, que de peintures se sont accumulées dans son appartement ! Alors,un jour, avec l’aide d’un voisin, elle décide d’en accrocher au mur des deux longs couloirs de son premier étage. Quelle belle et riche idée ! Un petit geste qui peut sembler anodin, mais qui égaie la vie.

Merci, Marie-Rose, pour cette sympathique initiative. Puisse-t-elle rayonner autour de nous...

Martine Jacquemart

Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026

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