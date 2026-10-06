Les lycéens d’armorin ont du soutien

La mobilisation s’amplifie à Crest, avec le soutien des adultes, sans heurt ni violence.



L’entrée de la cité scolaire Armorin, à Crest, le mardi 6 octobre 2026

Les grincheux peuvent les traiter de paresseux, les lycéens ne le sont vraiment pas. Ainsi, la semaine dernière, Camilo, Vadim, Eliette, Suzy et leurs camarades se sont levés à 5h30, le mardi 5 octobre, pour installer des palettes devant le lycée Armorin à Crest. Ce groupe de lycéens a organisé le blocus de l’entrée de leur lycée de 8 heures à 18 heures, sans heurt ni violence.

La veille, sur demande d’un groupe d’élèves mobilisés, le proviseur avait organisé un débat d’une heure : « C’était un exercice citoyen intéressant, raconte Sylvain Blache, il y a eu un temps d’échange entre eux, puis avec les adultes, afin de définir le cadre de leur action, notamment que ni les collégiens ni les élèves fragiles ne soient impliqués dans ce qui reste une situation à risque. »

Vadim, membre du Mouvement national lycéen, a apprécié : « C’était un chouette débat. Il y avait des avis divergents, des personnes qui pensaient que la violence, c’est utile pour se faire entendre, moi je ne suis pas de cet avis, tout comme ceux du comité organisateur. »

À l’heure de l’ouverture des portes (exceptées celles du lycée, donc), à 8 heures, le rassemblement était bien plus conséquent qu’une semaine auparavant...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : les revendications des lycéens

Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026