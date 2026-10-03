Les Restos du Cœur vous disent merci



La collecte à Intermarché, à Aouste, le samedi 3 octobre 2026

Plus de 6400 kilos ont été collectés par les bénévoles des Restos du coeur à l’occasion de la collecte d’automne de l’association, réalisée les vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 octobre. C’est quasiment le même poids qu’en octobre 2025 : nous avions collectés 6800 kg, mais il y avait eu un don exceptionnel de marchandises de plus de 400 kg) et également octobre 2024, un peu plus de 6400 kg.

C’est pour nous un très bon résultat compte tenu de la conjoncture économique actuelle. Ce chiffre englobe la collecte du dimanche matin, qui a été mise en place dans les cinq plus gros magasins : Intermarché, Auchan et Aldi à Crest, Lidl et Auchan à Chabeuil. Pour le seul dimanche matin, c’est près d’une tonne de produits qui ont été collectés !

Nous avons donc eu un très bon résultat grâce, comme à chaque fois que nous les sollicitons, à la belle générosité des habitants des bassins de population de Crest et de Chabeuil. Chaque donateur a contribué à la réussite de la collecte, par des contributions qui s’expriment parfois sous la forme d’un caddy contenant plusieurs dizaines de kilos de denrées, plus souvent de trois ou quatre articles et parfois d’une seule conserve donnée car financièrement ça n’est pas possible de faire plus.

Quelque que soit le poids de ces dons, leur importance symbolique est très grande. Alors MERCI à tous les donateurs car c’est votre générosité, à la mesure des moyens de chacun, qui nous permet de continuer notre action.

APPEL À BÉNÉVOLES

Il faut également souligner l’engagement et le dévouement sans faille des bénévoles à qui nous demandons de couvrir des plages horaires toujours plus grandes. Sans oublier la présence au centre des Restos de Crest d’une équipe de bénévoles chargés du pesage, du tri par catégorie de produit, par date de péremption, enregistrement dans notre système informatique de gestion de stocks…

Au centre des Restos du coeur de Crest, nous avons la chance d’avoir une équipe de bénévoles réguliers suffisamment étoffée pour le moment. Mais si vous souhaitez nous aider quelques heures, ponctuellement, c’est avec grand plaisir que nous vous intègrerons dans les équipes présentes dans les magasins pour nos futures collectes ou pour l’opération paquets cadeaux à laquelle nous participons tous les ans chez King jouets, à Aouste (c’est très simple, il suffit de s’inscrire sur un planning suivant vos disponibilités). Si vous êtes intéressés, envoyez-nous un mail avec vos coordonnées à l’adresse : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Prochains évènements : en novembre et décembre, opération paquets cadeaux chez King jouets ; prochaine collecte nationale les 5, 6 et 7 mars 2027.

Jean-Pierre Pavier, pour les Restos du coeur de Crest

Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026