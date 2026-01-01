Mozart en intimité au temple de Crest

Dimanche 18 octobre à 17 heures, plusieurs sonates pour violon et piano sur le thème Mozart en intimité seront interprétées par Sylvie Sagot-Duvauroux au piano et Laurent Lovie au violon.

Après avoir étudié le piano auprès d’Atty et Gabriel Lengyel à Paris, ainsi que la musique à la Sorbonne, Sylvie Sagot-Duvauroux revient en Drôme où elle crée la compagnie E il piano va. À travers ses projets, elle cherche notamment à faire découvrir la musique à des publics qui en sont parfois éloignés.

Laurent Lovie étudie le violon dès l’âge de 9 ans, notamment en autodidacte. Ce parcours lui permet de développer une grande liberté d’interprétation et de création, qu’il poursuit aujourd’hui au sein de la compagnie. Pour ce concert au temple, les deux musiciens ont choisi de mettre à l’honneur Wolfgang Amadeus Mozart, prodige du piano comme du violon. Ses sonates font alterner moments méditatifs, légèreté et profondeur, révélant toute la richesse expressive de son oeuvre.

L’Amotec

Article publié dans Le Crestois du 9 octobre 2026