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Jaillance en route vers un plan social

Le directeur est sur le départ, sur fond de réorganisation de la coopérative, qui doit réduire la voilure.

Jaillance plan social
Géraldine Derycke, directrice marketing, et Guillaume de Laforcade, DG de Jaillance

La crise que traverse la Clairette depuis plusieurs années amène les gros acteurs du secteur à l’heure des choix douloureux. Ainsi Jaillance, la coopérative phare qui regroupe 200 viticulteurs, envisage-t-elle une réorganisation d’ici les prochaines semaines.

Guillaume de Laforcade, directeur général du groupe, précise : « Nos viticulteurs vont nous transmettre leurs projections de volumes pour l’année prochaine. En fonction de la taille de ce vignoble, que nous estimons devoir passer de 950 à 800 hectares, nous ajusterons, avec le conseil d’administration, la taille de notre entreprise. » En clair : un plan social se profile pour les 52 salariés de la coopérative...

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Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026

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