Solidarité paysans avec les agriculteurs en souffrance

L’association recherche des bénévoles dans le secteur du Crestois.



Marie Rivoire, bénévole à Solidarité paysans, avec sa jument, Caresse

« Oui, les besoins sont grandissants, l’association fait face à une hausse des demandes d’accompagnement et à une complexification des situations : surendettement, risques psychosociaux plus marqués liés à l’épuisement professionnel, grande fatigue physique et mentale…. On recherche donc plus de bénévoles. » Justine Arnaud, salariée de l’association Solidarité paysans Drôme-Ardèche, ne fait malheureusement que confirmer ce que tout le monde sait déjà : les agriculteurs sont de plus en plus en détresse. C’est pour leur venir en aide que Solidarité paysans a été créée au début des années 1990. L’antenne Drôme-Ardèche compte aujourd’hui quatre salariés et a accompagné, en 2025, 180 personnes, grâce à 65 bénévoles.

Marie Rivoire, maraîchère depuis ses 23 ans, est l’une de ces bénévoles, depuis un an maintenant. Ancienne associée du Gaec Caetera, à Vaunaveys-La-Rochette, elle se reconvertit aujourd’hui en thérapie équine à l’aide de ses trois chevaux, qui trottent à l’écurie de Caroline Michon, toujours à Vaunaveys-la-Rochette. Si elle a toujours entendu parler de Solidarité paysans, elle et ses anciens associés ont eu recours à ses services par deux fois, en 2023 et en 2025. D’abord pour mettre en place une médiation entre associés, puis pour accompagner sa sortie du Gaec.

« On les a appelés car on n’avait pas d’argent et une médiation coûte cher. Je gérais la partie administrative du Gaec et je n’étais plus en mesure de faire quoi que ce soit…, témoigne-t-elle. Nous avons reçu une première visite avec un salarié et deux bénévoles, et les rencontres se sont enchaînées. Ils ne nous ont pas lâchés et nous appelaient régulièrement pour prendre des nouvelles. Ils ont vraiment été d’un soutien précieux. La deuxième fois, l’association nous a aidés à gérer les conflits et m’a conseillé dans ma reconversion. Nous avons pu, au sein du Gaec, trouver des compromis et des solutions acceptables pour tout le monde. J’ai pu alors partir en paix. »

UN SOUTIEN PRÉCIEUX

Les domaines des accompagnements que mène Marie Rivoire sont multiples. « On peut par exemple venir en aide à quelqu’un qui a des soucis administratifs, qui a lâché prise et qui est entré dans un cercle vicieux. On aide à remettre les choses en ordre, à reposer des priorités. On n’est pas là pour faire les choses à sa place, mais pour l’aider à retrouver de la motivation et de l’autonomie. On fait de la médiation, on apporte de l’humain. » Elle le dit : « Ce n’est jamais facile, mais il faut oser demander de l’aide, ça fait du bien et cela peut permettre de sortir de l’isolement. Tous les agriculteurs peuvent nous appeler. »

Les profils recherchés des bénévoles sont des agriculteurs en activité ou à la retraite, ou bien des personnes qui ont travaillé en lien avec le monde rural ou paysan, ou encore dans le milieu social : éducateurs spécialisés, médiateurs… Après une première rencontre avec les salariés de Solidarités paysans et un processus d’accueil et de formation, les bénévoles peuvent commencer leurs premiers accompagnements au bout d’un à deux mois. L’association a des besoins particuliers sur le secteur du Crestois, alors n’hésitez plus et décrochez, vous aussi, votre téléphone : 04 75 25 88 64.

Clément Chassot

solidaritepaysans.org

Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026