Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

L’Élabo de Paulette en difficulté

Le resto et café solidaire aoustois sonne l’alarme.

« Asso en danger. » C’est le titre inquiétant de la dernière lettre d’informations de l’Élabo de Paulette, le restaurant solidaire et café culturel installé rue Pasteur Boegner, à Aouste-sur-Sye. Publié le 22 septembre, le texte lance une « alerte rouge » : « L’Élabo a besoin d’argent pour continuer d’exister. Notre trésorerie est devenue trop fragile et nous devons rapidement la consolider pour pouvoir poursuivre l’aventure sereinement. »...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU