L’Élabo de Paulette en difficulté

Le resto et café solidaire aoustois sonne l’alarme.

« Asso en danger. » C’est le titre inquiétant de la dernière lettre d’informations de l’Élabo de Paulette, le restaurant solidaire et café culturel installé rue Pasteur Boegner, à Aouste-sur-Sye. Publié le 22 septembre, le texte lance une « alerte rouge » : « L’Élabo a besoin d’argent pour continuer d’exister. Notre trésorerie est devenue trop fragile et nous devons rapidement la consolider pour pouvoir poursuivre l’aventure sereinement. »...

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Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026