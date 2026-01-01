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Il n’y a plus de sénateur de gauche dans la Drôme

Marie-Pierre Mouton (LR), Florent Brunet (LR) et Nathalie Niéson (Renaissance) ont été élus au Sénat.

Après deux mandats de la socialiste Marie-Pierre Monier, il n’y a plus de sénatrice ni de sénateur classé à gauche en Drôme. Avec 17,79 % des voix, sa successeure désignée et élue à Buis-les-Baronnies Pascale Rochas n’a pas réussi à décrocher un siège au Sénat. Sur les trois sièges disponibles, deux ont été remportés dimanche 27 septembre dernier par la liste menée par la sénatrice sortante Marie-Pierre Mouton (Les Républicains).

Avec un score sans appel de 45,01 %, la liste « La Drôme ensemble » permet à l’ex-présidente du conseil départemental de légitimer dans les urnes un premier mandat démarré le 21 octobre dernier, à la suite au décès du sénateur Gilbert Bouchet (LR)...

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Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026

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