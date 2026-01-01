Les lycéens ont bloqué Armorin

Les jeunes réclament des moyens pour l’éducation.

Un groupe de lycéens, suivi par une bonne partie de leurs camarades collégiens, a bloqué l’entrée de la cité scolaire Armorin, à Crest, de huit heures à midi, le mardi 29 septembre, tout comme leurs camarades dans 337 autres établissements en France.

« Après l’appel de l’Union syndicale lycéenne, on s’est dit : “on y va’’, témoigne Vadim, membre du Mouvement national lycéen...

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Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026