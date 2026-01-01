Lidl pourrait s’installer à la Croix de Romans dès janvier 2027

Le supermarché Auchan a toutes les chances d’être cédé au géant allemand du hard-discount.

Nous vous l’avions annoncé en quelques lignes la semaine dernière. Le jeudi 24 septembre, le groupe Auchan déclarait « être entré en négociations exclusives avec Lidl en vue de la cession de 17 supermarchés en France », dont celui installé à la Croix-de-Romans, à Crest.

D’après nos informations, le groupe Lidl doit déposer une proposition de rachat groupé de ces 17 magasins d’ici le 31 octobre. Auchan aura ensuite un mois, soit jusqu’au 30 novembre, pour accepter ou non l’offre des Allemands...

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Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026