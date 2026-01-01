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Mirabel : 50 ans d’histoire et d’engagements

Les vieilles pierres ont, certains jours plus que d’autres, de belles histoires à nous raconter.

Le samedi 26 septembre, tout en haut du vieux village de Mirabel, les anciennes bâtisses et leurs habitant·es célébraient ensemble le cinquantième anniversaire de l’association Mirabel. Une foule de gens venue du vieux village et des alentours a ainsi convergé vers l’ancien temple, rebaptisé Maison de Mirabel, où les bénévoles de l’association avaient concocté une exposition retraçant une longue histoire, qui a débuté en fait il y a bien plus que cinquante ans de cela...

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Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026

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