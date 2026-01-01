Foot : l’ECA poursuit sa route en coupe de France

Les Cresto-Aoustois ont battu l'US Val d'Ay 4 à 0 lors du quatrième tour.

Dimanche 27 septembre, L’Entente Crest-Aouste (ECA, R1) se déplaçait en Ardèche pour affronter l’US Val d’Ay (D3) sur le terrain de Quintenas pour le quatrième tour de Coupe de France sur un terrain en herbe très bosselé, venté, et où la pelouse était par endroits inexistante... Pas facile donc pour nos Cresto-Aoustois, mais la différence va se faire dans le jeu...

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Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026