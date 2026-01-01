Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Foot : l’ECA poursuit sa route en coupe de France

Les Cresto-Aoustois ont battu l'US Val d'Ay 4 à 0 lors du quatrième tour.

Dimanche 27 septembre, L’Entente Crest-Aouste (ECA, R1) se déplaçait en Ardèche pour affronter l’US Val d’Ay (D3) sur le terrain de Quintenas pour le quatrième tour de Coupe de France sur un terrain en herbe très bosselé, venté, et où la pelouse était par endroits inexistante... Pas facile donc pour nos Cresto-Aoustois, mais la différence va se faire dans le jeu...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU