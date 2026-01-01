Vive l'automne !

La cinquième édition de la fête des Feux d'automne a fait le plein.

C’est devenu, depuis cinq ans, la fête de la rentrée à Crest : les Feux d’automne, avec ses artistes (plus d’une cinquantaine !), sa parade lumineuse, sa soupe au pistou, ses clowns, sa sculpture exutoire, son cracheur de feu…

Vendredi 25 septembre, le collectif des associations locales Rebond, Exilés et Crestois, la batucada Eksatap, la Trans’versale, les Polissons de la rue Peysson, la Chignole et toutes les énergies bénévoles, ont encore concocté un joli moment à travers la ville et sur les bords de Drôme...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 2 octobre 2026