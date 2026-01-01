Un cas de leptospirose après une baignade dans la Drôme

Communiqué de la mairie de Mirabel-et-Blacons.

La municipalité de Mirabel-et-Blacons a été informée par l’Agence régionale de santé (ARS), le vendredi 18 septembre, d’un cas de leptospirose. La personne aurait pu fréquenter la rivière Drôme au niveau du secteur du pont des Bateliers, entre Mirabel-et-Blacons et Piégros-La-Clastre.

En lien avec les services de l’ARS, nous sommes en mesure d’apporter toutes les informations nécessaires dans un objectif de prévention. Cette maladie peut être contractée par une personne qui aurait une plaie, lors d’un contact avec une bactérie présente dans l’eau, contaminée par des animaux (rongeurs, sangliers, animaux domestiques, etc.). Elle peut présenter des formes graves.

Si après avoir participé à des activités nautiques en eau douce (sport, baignade…), une personne a des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, voire plus de 38,5° de fièvre, il est recommandé de consulter rapidement un médecin qui préconisera éventuellement un traitement antibiotique. Car plus la prise en charge sera précoce, plus elle sera efficace.

Il est important également d’indiquer au médecin le lieu de l’activité nautique afin de pouvoir diffuser des messages de prévention.

Dans tous les cas, par mesure de précaution, il est recommandé de ne pas se baigner dans des eaux troubles ou boueuses. Il est bien sûr recommandé de prendre une douche savonneuse après une activité nautique. Le cas échéant, il est demandé aussi de bien nettoyer à l’eau potable les équipements utilisés.

En cas de plaie, avant de rentrer en activité, il est recommandé de laver abondamment à l’eau potable et au savon, désinfecter avec un antiseptique et protéger la plaie avec un pansement imperméable. Il ne faut jamais nettoyer une plaie à l’eau non potable, même si elle paraît claire.

La municipalité de Mirabel-et-Blacons

Communiqué publié dans Le Crestois du 25 septembre 2026