Il avait porté la flamme olympique en 2024.

C’est avec une grande émotion que nous avons appris la disparition de Robin Teissier, dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 septembre. Vous vous souvenez sans doute de l’image de Robin et de ses parents, Julien et Véronique, quand, en juin 2024, alors qu’il était âgé de 13 ans, il avait porté, depuis son « fauteuil-poussette », la Flamme olympique à la chapelle Saint-Maurice, dans les hauteurs de Dieulefit.

Le jeune Aoustois était, depuis sa naissance, porteur de plusieurs handicaps lourds qui l’empêchaient de se mouvoir et de parler.

Ses parents, professeurs de sports à Crest, n’en avait pas pour autant renoncé à lui faire vivre des expériences sportives inoubliables, dont la plus grandiose fut sans doute le portage de la Flamme olympique en 2024.

Les parents de Robin invitent à garder en mémoire le souvenir d’ « un porteur exceptionnel dont la Flamme restera éternellement allumée ».

L’équipe du Crestois présente ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Robin.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 25 septembre 2026