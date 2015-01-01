À Crest, 150 personnes contre « le permis de tuer »

Une marche était organisée contre la loi de présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre.

C’est dans le cadre d’une mobilisation nationale contre la proposition de loi déposée par le député Les Républicains Éric Pauget en décembre 2024 « visant à reconnaître une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, dans l’exercice de leurs fonctions » qu’environ cent cinquante personnes se sont rassemblées à Crest, au pont Mistral, dans la matinée du samedi 19 septembre. Un rassemblement organisé à l’appel des sections crestoises et dioises de la Ligue des droits de l’Homme et d’Amnesty international contre ce que ces associations dénoncent comme « un permis de tuer »...

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Article publié dans Le Crestois du 25 septembre 2026