Saint-Sauveur à l’honneur

L’association des amis de l’église de Crest poursuit sa mission.

Le vendredi 18 septembre, en ouverture des Journées européennes du patrimoine à Crest, l’association des amis de l’église Saint-Sauveur a lancé sa troisième « soirée de Saint-Sauveur ». Après la Pietà, le Colisée, le Palais des Papes et Notre-Dame-de-Paris, c’était au tour de l’église de Crest d’être mise en valeur et à l’honneur...

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Article publié dans Le Crestois du 25 septembre 2026