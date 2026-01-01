Intense fête de la Saint-Ferréol pour le jumelage

35 habitants des quatre villes jumelles étaient en ville pendant quatre jours.

Au total, trente-cinq amis de Cromer (Royaume-Uni), Medvode (Slovénie), Nidda (Allemagne) et Ponte San Nicolo (Italie) ont répondu à l’invitation du comité de jumelage de Crest pour ce programme qui coïncidait avec la Saint-Ferréol, du 17 au 21 septembre. Ils ont, pu pendant quatre jours, participer aux manifestations mises en place par les bénévoles du comité et profiter du programme concocté par le comité des fêtes.

La matinée du vendredi a été consacrée à une balade européenne dirigée par la directrice de la Maison de l’Europe Drome-Ardeche, Anna Gasquet...

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Article publié dans Le Crestois du 25 septembre 2026