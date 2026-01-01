Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Et la Saint-Ferréol fut

Trois jours de fête ! Retour en images...

Orpheline de son feu d’artifice cette année, pour ne pas risquer de surmener les pompiers, la fête de la Saint-Ferréol s’est ouverte en musique le vendredi soir 18 septembre avec la fanfare-batucada Eksatap.

Le rendez-vous du week-end est resté celui de la fête foraine du Champ-de-Mars et de ses nombreuses attractions...

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Article publié dans Le Crestois du 25 septembre 2026

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