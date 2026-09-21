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Feu de forêt à Montclar-sur-Gervanne

Un incendie s'est déclaré en fin d'après-midi à Montclar-sur-Gervanne. Les pompiers sont sur place.

Un feu de forêt s'est déclaré ce lundi 21 septembre, en fin d'après-midi, dans la commune de Montclar-sur-Gervanne.

Les pompiers de plusieurs casernes du secteur, dont celles de Beaufort-sur-Gervanne, de Crest et de Saillans, sont sur place.

Des avions de type Dash procédent actuellement à des largages de retardant pour ralentir la propagation du feu.

Des canadairs ont également procédé à des largages.

Les élus des communes du secteur, dont les maires de Montclar, Laurent Sayn, et de Mirabel-et-Blacons, Muriel Lorenzetti, sont aussi sur place.

D'après nos premières informations, le feu évoluerait actuellement dans le quartier de La Conche.

Plus d'infos à venir.

M. C.

Article publié le lundi 21 septembre 2026.

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