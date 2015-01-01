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Football : l’ECA affiche ses ambitions

Troisièmes de leur poule en Régional 1 la saison passée, les Crestois aimeraient faire mieux en 2027. Et envisager une montée en National ?

Pas un clou peut-être, mais quand on demande quel est l’objectif cette saison à Brice El Kellali, l’entraîneur de l’équipe 1 de l’Entente Crest-Aouste (ECA), il répond tout de go : « Faire mieux que l’an passé ». En Régional 1 depuis trois ans, le club a terminé troisième de sa poule deux saisons de suite (2024-2025 et 2025-26). Chaque année, le premier de chaque poule monte en National 2 (N2), la cinquième division française. Une marche accessible pour l’ECA ?

« Beaucoup rêvent de cette montée en National, idéalise Alain Fustier, le vice-président du club...

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Article publié dans Le Crestois du 18 septembre 2026

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