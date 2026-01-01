Un voyage solidaire en Ami 8

La famille Pollet a fait don de 4 400 euros à la Bûche de la générosité.

L’association la Bûche de la générosité s’est réunie le 5 septembre dernier à l’occasion de la remise d’un chèque de 4 417 euros par la famille Pollet, en présence d’Anne Armagnat, adjointe déléguée aux affaires sociales. « Nous sommes réunis aujourd’hui pour saluer une initiative qui illustre parfaitement ce que la solidarité peut accomplir lorsqu’elle s’allie à l’engagement citoyen », a déclaré la présidente de l’association, Annick Monier.

C’est un sympathique projet lancé par les Pollet père et fils, Gabriel et Damien : traverser la France (de Livron à Royan, Charente-maritime) en Ami 8, 1300 km parcourus du 3 au 9 août derniers. Mais c’était aussi un acte de générosité collective, transformant chaque kilomètre en soutien concret pour les enfants porteurs de handicap. Chacun pouvait participer en faisant don de 2 euros minimum par kilomètre.

Grâce à leur mobilisation, à celle de Florence Pollet pour la communication et la gestion de la cagnotte en ligne, et à l’implication de l’association, 4 417 euros ont été récoltés. Ce montant, bien au-delà des attentes, permettra d’accompagner une famille supplémentaire lors du prochain évènement de la Bûche de la générosité le 12 décembre 2026. « Cette réussite, on la doit à la mobilisation de chacun, au partage quotidien de vidéos et de photos sur Facebook postées par Gabriel et Damien, qui ont su toucher un large public et amplifier l’impact de cette cause juste » a ajouté Annick Monier, avant de conclure : « Et n’oubliez pas : le 12 décembre 2026, nous aurons tous rendez-vous pour célébrer ensemble notre action solidaire, autour d’une rencontre gourmande et festive où nos jeunes enfants seront à l’honneur. »

Le rendez-vous est pris.

F. R.

Article publié dans Le Crestois du 18 septembre 2026