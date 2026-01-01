Un peu de répit pour les animaux après l’incendie du Diois
L’interdiction préfectorale d’activités de loisirs dans le massif de Justin, dont la chasse, n’a pas été levée.
L’incendie du massif de Justin, en juillet dernier, a ravagé plus de 2 000 hectares de forêt et en a parcouru plus de 4 000. Ici, les flammes, à Barsac.
Le 17 août dernier, l’Association nationale pour la protection de la faune sauvage (Aspas), basée à Crest, a envoyé une lettre à quarante-quatre préfets pour leur demander de surseoir à l’ouverture de la chasse en raison de la succession de canicules, sécheresse et incendies dans le pays. Une demande qu’elle portait avec d’autres associations naturalistes, et une pétition intitulée « Pas de fusils sur les cendres ! » qui a réuni 500 000 signatures.
L’ouverture de la chasse a bel et bien eu lieu dans la vallée le 13 septembre. Enfin presque...
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Article publié dans Le Crestois du 18 septembre 2026