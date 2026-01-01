3CPS : 18 nouveaux points de collecte des biodéchets

Communiqué du 18 septembre 2026 de la 3CPS.

Depuis le 1er septembre, la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) poursuit le développement de la collecte des biodéchets avec dix-huit nouveaux sites installés à Crest, Aouste-sur-Sye, Piégros, Saillans et Mirabel-et-Blacons.

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la volonté de la 3CPS de réduire la part des déchets alimentaires dans les ordures ménagères et de valoriser cette matière organique localement...

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Article publié dans Le Crestois du 18 septembre 2026