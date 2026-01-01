Optique constant : un nouveau chapitre pour cette institution crestoise

Informations Commerciales. À Crest, Optique Constant déménage et rejoint l’audition sur le Champ-de-Mars.

Depuis près de 50 ans, le magasin Optique Constant accompagne les regards avec la même exigence de qualité. Le 31 août dernier, l’adresse historique a déménagé dans une boutique plus accessible et moderne, tout en conservant l’esprit familial et le savoir-faire artisanal qui font sa renommée. Fondée en 1977 par Jean-Louis et Élisabeth Constant, rue du Général-Berlier, puis installée en 1981 face à l’église Saint-Sauveur, rue de l’Hôtel-de-Ville, l’enseigne écrit aujourd’hui une nouvelle page de son histoire en déménageant dans un bâtiment flambant neuf situé sur le Champ-de-Mars.

UNE NOUVELLE VISION

Ce nouvel espace offre une surface généreuse de 200 m², dont 170 m² entièrement dédiés à l’espace boutique. L’accès est facilité par un parking privé de sept places, dont un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite. Autre nouveauté majeure : la proximité immédiate avec le magasin Audition Constant, permettant de réunir les deux services complémentaires. À l’intérieur, les clients découvrent des salles d’examen de vue à la pointe de la technologie et un atelier de montage ouvert sur la boutique, où l’on peut observer le savoir-faire technique de l’équipe.

Derrière les comptoirs, une équipe soudée et expérimentée de huit personnes, dont six opticiens diplômés, accueille le public. Ici, la fidélité est une seconde nature. L’expertise historique se perpétue même avec des appareillages plus modernes, comme les systèmes d’agrandissement portatifs « basse vision ». En plus des lunettes de vue et des solaires, saviez-vous que le magasin reste un spécialiste du matériel de précision tel que jumelles, longues-vues et télescopes ? Didier Guilbaud, qui a 31 ans de maison, se souvient : « À l’époque, on venait choisir ses jumelles chez Constant ! Au premier étage du magasin, qui en était rempli, on observait la tour de Crest pour faire son choix. »

Chez Optique Constant, la qualité n’est pas négociable, mais elle reste accessible à tous les budgets. Pour Béatrice Constant, le choix de la provenance est une évidence : « La préférence pour des montures fabriquées en France va de soi, nous avons aussi fait le choix de verres Origine France garantie, conçus par le numéro un mondial. » L’autre grande force du magasin réside dans le sens du service et son atelier de réparation (soudure, collage). Un travail de précision « à l’ancienne » devenu rare aujourd’hui. « On ne laisse personne sans solution ! » affirme Didier Guilbaud.

« ICI, LE CLIENT EST ROI »

La vision du fondateur, Jean-Louis Constant, continue d’inspirer l’ensemble de l’équipe avec une approche fondée sur l’exigence technique, et le sens de l’accueil et du service sur mesure qui restent les fondamentaux de la boutique. Chaque équipement est scrupuleusement vérifié avant d’être remis à son propriétaire. « Ici le client est roi ! Le plus important, c’est que chaque client ressorte avec une paire de lunettes esthétiquement à son goût et adaptée à sa vue et à son budget », explique Béatrice Constant. Un rôle de conseil et de pédagogie essentiel pour guider les clients entre le confort technique (poids, réglages de la vue) et le plaisir visuel.

Contact : 04 75 25 28 70

13, place du Champ-de-Mars, 26400 Crest

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h

Information commerciale publiée dans Le Crestois du 18 septembre 2026