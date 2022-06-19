Le couvent des Capucins rendu à la vie religieuse

Quatre ans après le départ de la fraternité, une petite dizaine de Capucins réinvestissent ces lieux à l’histoire pluricentenaire.



De gauche à droite : Clément, frère postulant, Éloi, aspirant, frère Jean-Marcel, frère Radek, frère Antonio, frère François, frère André, frère Nicolas-Joseph, Enzo, frère postulant, frère Marie-Nicolas

C’était un espoir, une promesse faite par le frère Éric Bidot, le 19 juin 2022, lors de la messe d’adieu de la fraternité à la chapelle des capucins : « Nous espérons renvoyer une communauté au couvent d’ici cinq ans ». A l’époque, les cinq frères capucins encore sur place avaient dû partir, la charge d’un couvent leur étant trop lourde après la mort de cinq des leurs au moment du Covid. Un coup dur pour la communauté catholique crestoise, rendue déjà orpheline par le départ un mois avant des soeurs clarisses, également rattachées à cet ordre franciscain fondé en 1209 par saint François d’Assise.

Le miracle divin a bien eu lieu, et même, en avance...

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Article publié dans Le Crestois du 18 septembre 2026