Ad hoc en grande forme !

La 9e édition des Rencontres Ad hoc s’est achevée le 13 septembre. Un concept toujours bien accueilli, des nouveautés et un bilan des plus enthousiastes.

Les Rencontres Ad hoc, lancées en 2015, ont cette particularité de montrer des films privés de visibilité au cinéma ou à la télévision. Neuf ans après, elles sont devenues indissociables de la rentrée dans la vallée. Malgré des périodes compliquées, notamment dues au Covid, aux aléas météorologiques et aux incertitudes pécuniaires, c’est en pleine santé et dans la joie que s’est déroulé ce cru 2026...

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Article publié dans Le Crestois du 18 septembre 2026