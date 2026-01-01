Les actus à découvrir dans le journal de la Vallée

                

Crieurs, rieurs et joyeuses rencontres

Des crieurs animent le marché de Crest tous les samedis à 11h30.

C’est avec le vent du Sud que Walou et sa compagne Christèle, tous deux troubadours voyageurs, sont arrivés rue Archinard. Après une bonne remise en état du lieu, leurs valises se sont posées dans l’ancien Addict café, dans un immeuble en cours de restauration place des Moulins. C’est donc un bout de rue et un coin de cette place qui s’animent désormais pour couvrir les voix du marché et entraîner les flâneurs sur le chemin poétique tracé par les troubadours voyageurs...

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Article publié dans Le Crestois du 18 septembre 2026

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