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C’est l’ouverture de la chasse

Le dimanche 13 septembre cette année.

Si la chasse au cerf, au chevreuil mâle, au sanglier et à la caille des blés est déjà possible, l’ouverture générale de la chasse est prévue pour le dimanche 13 septembre, à partir de 7 heures du matin. La fermeture interviendra le dimanche 28 février (heure à définir).

Comme au niveau national, la fédération départementale des chasseurs n’échappe pas à l’érosion de ses effectifs : elle comptait au 9 septembre 7 795 adhérents, contre 8 078 à la même période l’année dernière. Mais tous les chasseurs n’ont pas encore renouvelé leur permis à l’heure actuelle. Une chute qui inquiète financièrement les associations communales de chasse agréées...

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Article publié dans Le Crestois du 11 septembre 2026

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