Quel trésor peut bien cacher l’église romane de Comps ?

Une équipe de jeunes archélogues a démarré des recherches sur cet ancien prieuré du XIIe siècle.



Jessy Crochat, Laura Darmon et Baptiste Brasleret

Elle trône sur un magnifique promontoire à 650 mètres d’altitude, à quelques encablures du village de Comps. Classée monument historique depuis 1938, l’église romane Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Comps daterait du XIIe siècle. Du moins dans la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. Mais « on retrouve les premières mentions de l’église vers l’an 1 000, dans un acte de donation de gros propriétaires terriens fait au bénéfice de l’abbaye de Savigny, près de Lyon », explique Baptiste Brasleret, jeune assistant conservateur au musée de Montbéliard et originaire de Saoû. Avec quatre autres ami·es passionné·es et professionnel·les de l’archéologie, ce spécialiste des archives fait partie d’une équipe qui a lancé un projet de recherche sur l’église de Comps, rénovée au début des années 90...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 11 septembre 2026