À Saoû, la nouvelle salle des fêtes inaugurée

Un investissement de plus d’un million d’euros.

Même si elle fonctionne depuis le début de l’été à la plus grande satisfaction des utilisateurs et des organisateurs d’évènements, la nouvelle salle des fêtes du village de Saoû a été inaugurée le dimanche 6 septembre par plusieurs élus et devant une assistance nombreuse et enthousiaste.

Il faut dire qu’elle était attendue, cette salle multi-activités, et que cela fait quelques mandats que les élus locaux travaillaient à sa réalisation, comme le soulignait l’actuel maire, Olivier Desbos, les en remerciant. De l’achat du terrain, il y a une vingtaine d’années, à la construction d’un plan de financement en passant par les multiples études de faisabilité et par le choix de techniques écologiques, il revenait au nouveau maire l’honneur d’inaugurer le bâtiment situé sur les hauteurs d’un terrain communal, dont une autre partie est occupée par un parking ce qui sera un atout pour les activités projetées...

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Article publié dans Le Crestois du 11 septembre 2026