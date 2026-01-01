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Des fissures sur la route de l’ancien hôpital

Des travaux vont être réalisés à partir du 14 septembre rue des Trinitaires.

fissures route hopital 2

Des fissures sur la chaussée qui mène à l’ancien hôpital vont conduire la mairie de Crest à ­réaliser des travaux rue des Trinitaires à partir du 14 septembre, pour une durée de deux à trois semaines.

Dans un communiqué, la mairie explique que « l’instabilité chronique des soutènements des chaussées du secteur, traduite par la présence de fissures longitudinales, laisse à penser que des mouvements de terrain en aval seraient à l’origine de ce phénomène, amplifié par la récurrence du passage des poids lourds...

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Article publié dans Le Crestois du 11 septembre 2026

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