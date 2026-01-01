Presque une centaine d’associations réunies

La 28e édition du forum des associations de Crest confirme la dynamique associative de la ville.

Pas moins de 97 associations étaient présentes samedi 5 septembre à l’espace Soubeyran. Parmi elles, 30 associations sportives et 67 oeuvrant dans les domaines de la culture, des loisirs, du social, de la santé, de l’environnement, de la jeunesse ou de l’économie locale.

« Ce forum est l’occasion de valoriser la vie associative incroyable de Crest. Le tissu associatif est varié, divers et les associations savent aussi s’épauler les unes les autres », a déclaré Athénaïs Kouidri, maire de Crest, en ouverture de ce forum.

Cette 28e édition était aussi marquée par l’arrivée sur le forum de douze associations qui n’y avaient jamais participé...

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Article publié dans Le Crestois du 11 septembre 2026