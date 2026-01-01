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Catastrophe en Himalaya : Tibet vallée de la Drôme se mobilise !

L'association collecte des fonds pour venir en aide aux victimes.

À la suite des terribles inondations qui ont touché le Tibet le 26 août dernier, l’association Tibet vallée de la Drôme souhaite apporter son aide aux Tibétains des villages dévastés. Elle a déjà pris contact avec un couple de Tibétains, Nima et Lobsang, vivant à Valence depuis dix ans et qui travaillent dans une exploitation de plantes à Ambonil.

Leur famille est touchée par cette catastrophe : le village où vit leur mère est totalement isolé, de très nombreux enfants devenus orphelins, dont des cousins, sont hébergés provisoirement dans un monastère à Katmandou. Mais pour combien de temps ?

L’association a déjà débloqué une aide financière en faveur des sinistrés, mais elle effectuera une collecte sur le marché du samedi 12 septembre, à partir de 8 heures, place Général-de-Gaulle, en face de l’église, afin de majorer ce soutien (les sommes versées à l’association Tibet vallée de la Drôme sont déductibles de l’impôt sur le revenu). Réservez un bon accueil à cette opération !

Tibet vallée de la Drôme

Article publié dans Le Crestois du 11 septembre 2026

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