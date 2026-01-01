Laurent Wauquiez au secours de l’église de Rochefourchat

L’ ex-président de la Région, a promis un soutien de 40 000 euros.

Mais qu’est donc venu faire Laurent Wauquiez ce mercredi 9 septembre à Rochefourchat ? Le village ne compte que trois habitants à l’année. Chacun vit à quelques kilomètres de piste du centre de la commune, où se dressent une charmante église d’inspiration romane et un ancien prieuré transformé en gîte rural, accessoirement utilisé comme mairie.

L’ex-président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, désormais conseiller spécial de la Région, est venu annoncer, lors de cette visite « symbolique » son soutien aux travaux de rénovation nécessaires pour sécuriser l’église...

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Article publié dans Le Crestois du 11 septembre 2026