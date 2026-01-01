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Le car méridien pour les élèves en sursis à Beaufort

La Région a subitement cessé le financement du car circulant le midi entre Suze et Beaufort.

C’est une mauvaise surprise dont les parents d’élèves se seraient bien passé : le jour de la rentrée des classes, ils ont appris que le car permettant d’amener les enfants, lors de la pause méridienne, de Beaufort à Suze, où se trouve l’unique cantine du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) regroupant les deux écoles, ne serait plus financé par la Région. Et qu’en conséquence, ce service ne pourrait être assuré que jusqu’aux vacances de la Toussaint…

Père de deux enfants scolarisés en petite et grande section, un parent beaufortois témoigne...

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Article publié dans Le Crestois du 11 septembre 2026

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