La carrière d’Eurre : stop ou encore ?

Une consultation publique est en cours pour que la gravière poursuive son activité encore dix ans.

Cela fait quarante ans, depuis 1985 plus exactement, que des granulats et du sable sont extraits dans la plaine alluviale de la Drôme, à Eurre, en bord de rivière, près de l’écosite et en lisière de la réserve naturelle nationale des Ramières. En 1996, la reprise de cette carrière par Lafarge a réveillé des inquiétudes du côté de la population locale, soucieuse de ne pas voir cette zone naturelle éventrée. Les Eurrois Pierre et Christine se souviennent : « Le maire Jean Serret et Lafarge nous avaient assuré qu’il s’agissait de fournir en granulats les entreprises locales. En fait, les granulats ont surtout servi pour le TGV... »

Alors, quand la mairie a annoncé le démarrage d’une consultation publique sur une nouvelle extension de la carrière jusqu’au 1er décembre prochain, et invité la population à une réunion publique le 7 septembre dernier, Pierre et Christine s’y sont évidemment rendus...

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Article publié dans Le Crestois du 11 septembre 2026