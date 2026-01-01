Une coloc’ pour mieux vivre avec Alzheimer

À Aouste-sur-Sye, la maison des Zaza’s accueille, depuis le 7 septembre, cinq et bientôt huit personnes touchées par la maladie.



Carole Belmonte, cofondatrice des Zaza’s, et François Vercoutère, président

L’émotion était intense le 3 septembre à l’Aostan, à Aouste-sur-Sye. Cent-cinquante personnes avaient répondu à l’invitation de l’association Les Zaza’s pour inaugurer la première colocation Alzheimer en Drôme. La maison de 360 mètres carrés, entourée d’un grand jardin arboré, accueille déjà cinq colocataires sur les huit prévus. François Vercoutère, président de l’association, décrit cette maison comme « une solution alternative pour une fin de vie dans la dignité » pour des personnes touchées par cette maladie neurodégénérative...

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Article publié dans Le Crestois du 11 septembre 2026